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Александр Егоров: «У Норманна в матче «Ростов» – «Спартак» ножки были слабенькие»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия судьи Александр Егоров Кирилл Левников Футбол

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров поделился мнением о спорных решениях арбитра Кирилла Левникова в матче 2-го тура РПЛ «Ростов» – «Спартак» (2:2). Ранее «Ростов» пожаловался в РФС на работу рефери.

«Вторая желтая Бакаеву? Да, я согласен. Арбитр должен был показывать желтую и удалять игрока.

В матче «Ростова» и «Спартака» судья верно не назначил пенальти после падения Норманна на 13-й минуте. У Норманна в том матче ножки были слабенькие.

Пенальти после падения Бакаева был. Судья верно разобрался. А что касается руки Зобнина, то она была до штрафной площади, поэтому пенальти не было», – сказал Егоров.

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