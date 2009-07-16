Матчи РПЛ будут начинаться в 21:30 только в июле и августе

Спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин прокомментировал ситуацию с поздним началом матчей в РПЛ.

«В летний период слоты начала матчей: 14:00, 16:30, 19:00 и 21:30. Это июль-август, когда температура может превышать 35 градусов тепла. Особенно это касается южных регионов.

С сентября южные клубы будут играть в другие слоты, днем (14:00, 16:00, 19:30). «Оренбург» и «Уфа» – в 11:30, то есть в 13:30 по местному времени.

Когда согласовывался календарь, мы его согласовывали с основным вещателем. Вещатель выбирал матчи для трансляций на 19:00. А потом расписывали время начала остальных игр.

Мы старались учесть, что время 21:30 действительно неудобно для болельщиков, поэтому третий, шестой и восьмой туры не включают в себя игры, начинающиеся в это время. Хотя температура может быть высокой. Да, болельщикам неудобно добираться до стадиона, позднее время.



Но по календарю: основной вещатель не взял в трансляцию этих матчей, поэтому и попали в поздний слот. Мы старались уходить от этого режима, поэтому не получилось.

Например, матч «Ростов» – «Рубин» пройдет в 19:00, хотя если бы его не выбрал вещатель, то матч прошел бы в 21:30. В этом туре перенесли «Арсенал» – «Оренбург».

Основной вещатель не может по договору показывать матчи одновременно, как в Англии и других странах. Думаю, что с 9-го тура времени начала матчей 21:30 не будет», – сообщил Пышкин.

В первом туре матч между «Ростовом» и «Оренбургом» начался в 21:30 по местному времени, на это же время назначен матч ростовчан второго тура против московского . Данная ситуация вызывает недовольство руководства и болельщиков клуба.

Встреча «Ахмат» – (1:0) в Грозном также начиналась в 21:30 по московскому времени.

«Нужны ли РПЛ вообще болельщики на стадионах?» «Ростов» и «Оренбург» против матчей в 21:30