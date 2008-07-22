Бэйл в случае перехода в «Бейцзин Гуоань» может стать самым высокооплачиваемым игроком в Китае

Полузащитник Гарет Бэйл попал в сферу интересов очередного китайского клуба.

Вслед за «Цзянсу Сунин» 30-летнего валлийца захотел приобрести «Бейцзин Гуоань».

Как сообщает Тhe Telegraph, пекинский клуб один из немногих в Поднебесной, кто способен повторить или улучшить нынешнюю зарплату Бэйла. В «Реале» хавбек зарабатывает 600 тысяч фунтов (669 тысяч евро) в неделю.

Предполагается, что в случае перехода в Бэйл станет самым высокооплачиваемым игроком в истории китайского футбола.

В настоящее время самый высокий оклад в Суперлиге у форварда «Хэбэй Чайна Форчун» – более 500 тысяч фунтов (558 тысяч евро) в неделю.

Трансферное окно в Китае закрывается 31 июля.

Зинедин Зидан: «Бэйл близок к уходу. Работаем над его трансфером в другую команду»