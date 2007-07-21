РПЛ про «Ростов» – «Спартак»: «Стюарды и сотрудники МВД были корректны и лояльны, создавая атмосферу праздника»

РПЛ выступила с заявлением относительно инцидента с задержкой болельщиков «Спартака» в подтрибунном помещении после матча с «Ростовом» (2:2) и применением ОМОНом спецсредств.

«Российская Премьер-лига сообщает, что произошел инцидент на матче 2 тура РПЛ «Ростов» – .

По материалам предварительной проверки, проведенной РПЛ, установлено, что все системы, обеспечивающие допуск на стадион, безопасность и комфорт болельщиков, работали в штатном режиме, стюарды и сотрудники МВД были корректны и лояльны, создавая атмосферу праздника, о чем свидетельствуют сообщения болельщиков в сети Интернет.

Вместе с тем в ходе матча ряд болельщиков «Спартака» неоднократно использовал пиротехнические изделия, часть которых были брошена в сторону стюардов.

После матча в соответствии с «Планом обеспечения безопасности» полиция провела операцию по выявлению наиболее активных нарушителей. Болельщики, использовавшие пиротехнику, задержаны.

Была совершена попытка отбить их. Завязалась потасовка. По решению координационного штаба оперативно введен ОМОН, инцидент локализован. Нарушители доставлены в отделения полиции.

По данным мэрии по ст. 20.31 ч.3 задержан 1 человек, по 20.31 ч.1 – 7 человек. За медицинской помощью обратился 1 человек.

Российская Премьер-лига призывает всех болельщиков поддерживать свои команды цивилизованно и в рамках правил», – говорится в заявлении РПЛ.

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