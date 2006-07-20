Эрик Абидаль: «У «Барселоны» не было предварительного соглашения с Гризманном» 

Директор «Барселоны» заявил, что клуб предварительно не договаривался с форвардом Антуаном Гризманном.

защищает свои интересы, мы – свои. У нас ни в коем случае не было никакого предварительного соглашения с игроком [Гризманном].

связалась с окружением и адвокатом после того, как Гризманн объявил о намерении покинуть свой бывший клуб.

Президент Бартомеу связался с «Атлетико», чтобы узнать об условиях по Гризманну и сообщить им – если не будет переговоров, «Барселона» заплатит отступные в размере 120 миллионов евро», – сказал Абидаль в интервью Le Parisien.

Федерация футбола Испании открыла дело против «Барселоны» и Гризманна