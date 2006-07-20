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Эрик Абидаль: «У «Барселоны» не было предварительного соглашения с Гризманном» 

Теги Эрик Абидаль Барселона Атлетико Ла Лига Жозеп Бартомеу Антуан Гризманн Футбол

Директор «Барселоны» Эрик Абидаль заявил, что клуб предварительно не договаривался с форвардом Антуаном Гризманном.

«Атлетико» защищает свои интересы, мы – свои. У нас ни в коем случае не было никакого предварительного соглашения с игроком [Гризманном].

«Барселона» связалась с окружением и адвокатом после того, как Гризманн объявил о намерении покинуть свой бывший клуб.

Президент Бартомеу связался с «Атлетико», чтобы узнать об условиях по Гризманну и сообщить им – если не будет переговоров, «Барселона» заплатит отступные в размере 120 миллионов евро», – сказал Абидаль в интервью Le Parisien.  

Федерация футбола Испании открыла дело против «Барселоны» и Гризманна

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