Диего Симеоне: «Очень ценю то, что сделал Гризманн за пять лет в «Атлетико»

Главный тренер Диего Симеоне высказался о переходе нападающего Антуана Гризманна в «Барселону».

«Это важный момент в его карьере, он перешел в исключительную команду.

Я очень ценю то, что сделал Гризманн за пять лет в клубе. Я испытываю благодарность к людям, которые играли у нас, но решили уйти. Людям обычно запоминается последнее действие, но я не такой.

Когда Гризманн пришел к нам, он играл на фланге. Я сказал, что ему стоит играть в центре, он понял меня и сделал так, как я просил. Такие вещи делают меня счастливым как тренера.

Я очень люблю его, у меня прекрасные отношения с ним и его семьей», – сказал Симеоне.

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