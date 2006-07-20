Диего Симеоне: «Очень ценю то, что сделал Гризманн за пять лет в «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о переходе нападающего Антуана Гризманна в «Барселону».
«Это важный момент в его карьере, он перешел в исключительную команду.
Я очень ценю то, что сделал Гризманн за пять лет в клубе. Я испытываю благодарность к людям, которые играли у нас, но решили уйти. Людям обычно запоминается последнее действие, но я не такой.
Когда Гризманн пришел к нам, он играл на фланге. Я сказал, что ему стоит играть в центре, он понял меня и сделал так, как я просил. Такие вещи делают меня счастливым как тренера.
Я очень люблю его, у меня прекрасные отношения с ним и его семьей», – сказал Симеоне.
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