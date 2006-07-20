Реклама 18+
Реклама 18+

Френки де Йонг: «Месси – лучший игрок в мире»

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Неймар Френки де Йонг Маттейс де Лигт Футбол

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг отметил, что ждет встречи с одноклубниками.

– Хотел бы ты поиграть вместе с Неймаром?

– Да, конечно. Неймар – хороший игрок. Но не мне решать, перейдет он в «Барселону» или нет.

– Что значит играть в одной команде с Лео Месси?

– Думаю, он лучший игрок в мире. С нетерпением жду встречи со всеми игроками, а не только с Месси.

– Разочарован ли ты тем, что де Лигт перешел в «Ювентус»?

– Нет, разочарования нет. Конечно, я был бы рад его переходу в «Барселону». Но это его решение, принятое им совместно с семьей, агентом и девушкой. Я рад за него. Предпочел бы увидеть его в «Барселоне», но «Ювентус» – хороший вариант для него, – сказал де Йонг.

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться