Френки де Йонг: «Месси – лучший игрок в мире»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг отметил, что ждет встречи с одноклубниками.

– Хотел бы ты поиграть вместе с ?

– Да, конечно. Неймар – хороший игрок. Но не мне решать, перейдет он в «Барселону» или нет.

– Что значит играть в одной команде с Лео Месси?

– Думаю, он лучший игрок в мире. С нетерпением жду встречи со всеми игроками, а не только с Месси.

– Разочарован ли ты тем, что де Лигт перешел в ?

– Нет, разочарования нет. Конечно, я был бы рад его переходу в «Барселону». Но это его решение, принятое им совместно с семьей, агентом и девушкой. Я рад за него. Предпочел бы увидеть его в «Барселоне», но «Ювентус» – хороший вариант для него, – сказал де Йонг.