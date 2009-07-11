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Френки де Йонг: «Раньше планировал перейти в «Арсенал», а уже потом – в «Барселону»

Теги премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Арсенал Марк Овермарс Френки де Йонг Футбол

Новичок «Барселоны» полузащитник Френки де Йонг признался, что в прошлом рассчитывал сначала стать игроком «Арсенала».

«Если честно, раньше я планировал пойти по стопам Овермарса – сперва перейти из «Аякса» в «Арсенал», а уже потом в «Барселону». Но поскольку появилась возможность сразу оказаться в каталонском клубе, то теперь я там, где и хотел быть. Получилось быстрее, чем я мог мечтать.

Не сложно понять, почему многие молодые ребята выбирают своим любимым клубом «Барселону» или «Реал». Хотя одно время я считал, что «Арсенал» играет в довольно красивый футбол», – сказал де Йонг.

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