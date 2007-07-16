Де Йонг взял 21-й номер в «Барселоне»

Новичок «Барселоны» Френки де Йонг определился с игровым номером.
Голландец выбрал номер 21. Ранее под ним в каталонском клубе играл Карлес Аленья, который сменил номер на 19-й.
Де Йонг официально стал игроком «Барсы» 1 июля. Сумма трансфера составила 75 миллионов евро плюс 11 миллионов в виде возможных бонусов.
«Аякс» не оставил де Йонга даже в Барселоне: его портрет на туристическом автобусе и в местных газетах
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💥 Карлес Аленья уступил 21-й номер Френки Де Йонгу! Респект 👏👏✌