Де Йонг взял 21-й номер в «Барселоне»

Новичок «Барселоны» Френки де Йонг определился с игровым номером.

Голландец выбрал номер 21. Ранее под ним в каталонском клубе играл , который сменил номер на 19-й.

Де Йонг официально стал игроком «Барсы» 1 июля. Сумма трансфера составила 75 миллионов евро плюс 11 миллионов в виде возможных бонусов.

«Аякс» не оставил де Йонга даже в Барселоне: его портрет на туристическом автобусе и в местных газетах