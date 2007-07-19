Алаба стал главной целью «Барсы» на позицию левого защитника

Защитник «Баварии» Давид Алаба может перейти в «Барселону».
По информации ESPN, игрок является приоритетной целью каталонцев на позицию левого защитника.
27-летний австриец сам предложил свои услуги «Барсе» через своих агентов.
«Барселона» рассматривает Алабу как конкурента Жорди Альбе. Также руководству клуба нравится его опыт выступлений на топ-уровне и универсальность.
В сфере интересов сине-гранатовых на позицию левого защитника также находятся Филипп Макс из «Аугсбурга» и Хуниор Фирпо из «Бетиса».
В прошлом сезоне Алаба провел 31 матч в Бундеслиге, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.