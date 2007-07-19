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Алаба стал главной целью «Барсы» на позицию левого защитника

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Бетис Ла Лига возможные трансферы Аугсбург Жорди Альба Давид Алаба Филипп Макс Хуниор Фирпо Футбол

Защитник «Баварии» Давид Алаба может перейти в «Барселону».

По информации ESPN, игрок является приоритетной целью каталонцев на позицию левого защитника.

27-летний австриец сам предложил свои услуги «Барсе» через своих агентов.

«Барселона» рассматривает Алабу как конкурента Жорди Альбе. Также руководству клуба нравится его опыт выступлений на топ-уровне и универсальность.

В сфере интересов сине-гранатовых на позицию левого защитника также находятся Филипп Макс из «Аугсбурга» и Хуниор Фирпо из «Бетиса».

В прошлом сезоне Алаба провел 31 матч в Бундеслиге, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.

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