Алаба стал главной целью «Барсы» на позицию левого защитника

Защитник «Баварии» может перейти в «Барселону».

По информации ESPN, игрок является приоритетной целью каталонцев на позицию левого защитника.

27-летний австриец сам предложил свои услуги «Барсе» через своих агентов.

рассматривает Алабу как конкурента Жорди Альбе. Также руководству клуба нравится его опыт выступлений на топ-уровне и универсальность.

В сфере интересов сине-гранатовых на позицию левого защитника также находятся Филипп Макс из «Аугсбурга» и Хуниор Фирпо из .

В прошлом сезоне Алаба провел 31 матч в Бундеслиге, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.