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Мирзов о переходе в «Спартак»: «Судьба распорядилась так, что я попал в самый большой клуб России»

Теги Спартак премьер-лига Россия Олег Кононов Резиуан Мирзов Футбол

Полузащитник Резиуан Мирзов поделился впечатлениями от перехода из «Ростова» в «Спартак».

– Добро пожаловать в «Спартак», в самый титулованный клуб России. Что сейчас чувствуешь?

– Приятно попасть в такую команду. Горд. Я, честно говоря, стремился и делал все для того, чтобы попасть в такую команду. Судьба распорядилась так, что я попал в самый большой клуб России.

Буду стараться делать все от меня зависящее, чтобы помочь команде решать поставленные задачи. Понимаю, в какой команде буду играть, так что ответственность будет выше.

– В Туле ты начинал под руководством Олега Кононова. Сейчас важную роль в переходе сыграло то, что он возглавляет «Спартак»?

– Думаю, да. Он хотел видеть меня в этой команде, и я хотел играть под его руководством в таком клубе, – сказал Мирзов.

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