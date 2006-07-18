«Чемпионат»: «Спартак» подписал контракт с Мирзовым

Полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзов в ближайшее время станет игроком .

По информации «Чемпионата», стороны уже подписали соглашение. Срок контракта составит 3 года.

Ранее стало известно, что московский клуб заплатит за Мирзова четыре миллиона евро.

В прошлом сезоне 26-летний футболист на правах аренды выступал за тульский «Арсенал». В 29 матчах во всех турнирах он забил 8 голов и отдал одну результативную передачу.

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