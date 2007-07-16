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As: «Барселона» предложила «ПСЖ» Дембеле, Коутиньо и 40 млн евро за Неймара

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Неймар Филиппе Коутиньо Нассер Аль-Хелайфи Усман Дембеле Футбол

«Барселона» продолжает работу над возвращением из «ПСЖ» нападающего Неймара.

Клубы ведут переговоры, но не напрямую, а через посредников.

Парижанам предложили отпустить бразильца в обмен на Усмана Дембеле, Филиппе Коутиньо и 40 миллионов евро, говорится в материале журналиста As из Барселоны Санти Хименеса.

Это предложение сине-гранатовых не устраивает «ПСЖ». Президент клуба Нассер Аль-Хелайфи хочет получить за Неймара примерно те же деньги, что клуб потратил на его приобретение летом 2017 года – 222 миллиона евро.

Аль-Хелайфи заявил посредникам, что не будет рассматривать предложения ниже 300 миллионов. Эта сумма в настоящее время является неподъемной для каталонцев.

Неймар назвал победу над «ПСЖ» одним из лучших моментов карьеры. Имеет право, 6:1 на «Камп Ноу» легендарны

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