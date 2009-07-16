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TMW: «Локомотиву» интересен экс-капитан «Суонси» Фер

Теги Локомотив высшая лига Голландия Фейеноорд премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Суонси Истанбул Лерой Фер Футбол

Голландский полузащитник Лерой Фер может продолжить карьеру в «Локомотиве», сообщает TMW.

Последние четыре сезона 29-летний хавбек отыграл за «Суонси», который покинул по окончании сезона-2018/19.

Сейчас бывший капитан валлийского клуба является свободным агентом.

Ранее Фер выступал за «Фейеноорд», «Твенте», «Норвич» и «КПР».

Интерес к нему также проявляют турецкие клубы – «Истанбул» и «Бешикташ». Сейчас Фер тренируется со своим бывшим клубом – «Фейеноордом».

В минувшем сезоне Фер в 25 матчах Чемпионшипа забил 1 гол, отдал 1 пас и заработал 4 желтых карточки.

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