TMW: «Локомотиву» интересен экс-капитан «Суонси» Фер

Голландский полузащитник Лерой Фер может продолжить карьеру в «Локомотиве», сообщает TMW.
Последние четыре сезона 29-летний хавбек отыграл за «Суонси», который покинул по окончании сезона-2018/19.
Сейчас бывший капитан валлийского клуба является свободным агентом.
Ранее Фер выступал за «Фейеноорд», «Твенте», «Норвич» и «КПР».
Интерес к нему также проявляют турецкие клубы – «Истанбул» и «Бешикташ». Сейчас Фер тренируется со своим бывшим клубом – «Фейеноордом».
В минувшем сезоне Фер в 25 матчах Чемпионшипа забил 1 гол, отдал 1 пас и заработал 4 желтых карточки.