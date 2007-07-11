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Mundo Deportivo: «Барселона» выкупит Гризманна завтра

Теги Барселона Атлетико Ла Лига возможные трансферы Антуан Гризманн Футбол

«Барселона» может оформить покупку нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна уже завтра. 

По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб в пятницу утром активирует опцию о выкупе француза за 120 миллионов евро. При этом в офис Ла Лиги доставит всю требуемую документацию юрист 28-летнего футболиста, а не представитель «Барсы». 

Дата проведения презентации Гризманна на «Камп Ноу» остается под вопросом и зависит от того, когда Ла Лига официально подтвердит трансфер. 

Ранее сообщалось, что Гризманн подпишет с «Барселоной» 5-летний контракт и заработает 105 миллионов евро.

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