Mundo Deportivo: «Барселона» выкупит Гризманна завтра

может оформить покупку нападающего «Атлетико» уже завтра.

По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб в пятницу утром активирует опцию о выкупе француза за 120 миллионов евро. При этом в офис Ла Лиги доставит всю требуемую документацию юрист 28-летнего футболиста, а не представитель «Барсы».

Дата проведения презентации Гризманна на «Камп Ноу» остается под вопросом и зависит от того, когда официально подтвердит трансфер.

Ранее сообщалось, что Гризманн подпишет с «Барселоной» 5-летний контракт и заработает 105 миллионов евро.