«Барса» отрицает необходимость кредита для покупки Гризманна. Клубу нужно время для оформления сделки

продолжает работу над трансфером нападающего «Атлетико» .

По информации Mundo Deportivo, в каталонском клубе отрицают необходимость получения кредита для покупки 28-летнего форварда. «Барсе» потребуется еще определенное время для проведения всех необходимых процедур, чтобы выплатить требуемую сумму и оформить сделку.

Ранее сообщалось, что из-за высокой суммы отступных в контракте Гризманна с «Атлетико» (120 млн евро) каталонцы рассматривают все доступные варианты. Если с «Атлетико» не получится договориться, представитель Гризманна отправится в штаб-квартиру и активирует опцию выкупа в контракте футболиста.

Сделку могут закрыть в четверг или пятницу на этой неделе.