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«Барса» отрицает необходимость кредита для покупки Гризманна. Клубу нужно время для оформления сделки

Теги Барселона Атлетико Ла Лига возможные трансферы Антуан Гризманн деньги Футбол

«Барселона» продолжает работу над трансфером нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна

По информации Mundo Deportivo, в каталонском клубе отрицают необходимость получения кредита для покупки 28-летнего форварда. «Барсе» потребуется еще определенное время для проведения всех необходимых процедур, чтобы выплатить требуемую сумму и оформить сделку. 

Ранее сообщалось, что из-за высокой суммы отступных в контракте Гризманна с «Атлетико» (120 млн евро) каталонцы рассматривают все доступные варианты. Если с «Атлетико» не получится договориться, представитель Гризманна отправится в штаб-квартиру Ла Лиги и активирует опцию выкупа в контракте футболиста. 

Сделку могут закрыть в четверг или пятницу на этой неделе.

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