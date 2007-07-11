«Барса» отрицает необходимость кредита для покупки Гризманна. Клубу нужно время для оформления сделки

«Барселона» продолжает работу над трансфером нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.
По информации Mundo Deportivo, в каталонском клубе отрицают необходимость получения кредита для покупки 28-летнего форварда. «Барсе» потребуется еще определенное время для проведения всех необходимых процедур, чтобы выплатить требуемую сумму и оформить сделку.
Ранее сообщалось, что из-за высокой суммы отступных в контракте Гризманна с «Атлетико» (120 млн евро) каталонцы рассматривают все доступные варианты. Если с «Атлетико» не получится договориться, представитель Гризманна отправится в штаб-квартиру Ла Лиги и активирует опцию выкупа в контракте футболиста.
Сделку могут закрыть в четверг или пятницу на этой неделе.