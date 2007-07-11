«СЭ»: ЦСКА отказался от трансфера Джанаева

Бывший вратарь «Спартака» не перейдет в ЦСКА.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», руководство армейцев решило не заключать контракт с 32-летним голкипером.

Инициатива пригласить Джанаева в качестве опытного дублера для Игоря Акинфеева исходила лично от главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.

Ранее Джанаев был на тренировочном сборе «Сочи», с которым согласовал личный контракт на сумму около 200 тысяч евро в год.

Он покинул расположение клуба, чтобы вести переговоры с ЦСКА в Москве. Не исключено, что Джанаев вернется в «Сочи».

Вторую половину минувшего сезона футболист провел в польском клубе «Медзь».