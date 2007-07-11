«СЭ»: ЦСКА отказался от трансфера Джанаева

Бывший вратарь «Спартака» Сослан Джанаев не перейдет в ЦСКА.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», руководство армейцев решило не заключать контракт с 32-летним голкипером.
Инициатива пригласить Джанаева в качестве опытного дублера для Игоря Акинфеева исходила лично от главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.
Ранее Джанаев был на тренировочном сборе «Сочи», с которым согласовал личный контракт на сумму около 200 тысяч евро в год.
Он покинул расположение клуба, чтобы вести переговоры с ЦСКА в Москве. Не исключено, что Джанаев вернется в «Сочи».
Вторую половину минувшего сезона футболист провел в польском клубе «Медзь».