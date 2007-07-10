Soccerex: Мбаппе, Санчо, де Лигт, Хавертц и Трент – самые дорогие игроки мира U-21

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе – самый дорогой футболист мира в категории U-21 по версии Soccerex.
20-летний француз оценивается в 261,5 миллиона евро.
Топ-10 самых дорогих игроков не старше 21 года:
1. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 261,5 млн евро
2. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд) – 120,3
3. Маттейс де Лигт («Аякс») – 74,5
4. Кай Хавертц («Байер») – 74,2
5. Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль») – 73,6
6. Жоау Феликс («Атлетико») – 71,8
7. Джанлуиджи Доннарумма («Милан») – 67,9
8. Винисиус Жуниор («Реал») – 60,2
9. Кристиан Пулишич («Челси») – 57,2
10. Эдер Милитао («Реал») – 54,6
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