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Soccerex: Мбаппе, Санчо, де Лигт, Хавертц и Трент – самые дорогие игроки мира U-21

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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе – самый дорогой футболист мира в категории U-21 по версии Soccerex.

20-летний француз оценивается в 261,5 миллиона евро.

Топ-10 самых дорогих игроков не старше 21 года:

1. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 261,5 млн евро

2. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд) – 120,3

3. Маттейс де Лигт («Аякс») – 74,5

4. Кай Хавертц («Байер») – 74,2

5. Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль») – 73,6

6. Жоау Феликс («Атлетико») – 71,8

7. Джанлуиджи Доннарумма («Милан») – 67,9

8. Винисиус Жуниор («Реал») – 60,2

9. Кристиан Пулишич («Челси») – 57,2

10. Эдер Милитао («Реал») – 54,6

Весь рейтинг смотрите здесь.

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