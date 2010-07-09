«Сампдория» предложила 1+9 млн евро «Зениту» за Ригони

Полузащитник Эмилиано Ригони заинтересовал «Сампдорию».

Клуб из Генуи сделал первое предложение петербуржцам о трансфере 26-летнего аргентинца.

Речь идет об аренде за 1 миллион евро с последующим обязательным выкупом за 9 млн в случае соблюдения определенных условий.

Сообщалось, что может продать Ригони за 9 млн евро.

В августе 2017 года Ригони перешел в из «Индепендьенте» за 10,5 млн евро.

Первую часть прошлого сезона он провел в «Аталанте» на правах аренды и забил 3 гола в 12 матчах Серии А.

Затем игрок вернулся в «Зенит», где в 11 матчах РПЛ забил 3 мяча, отдал 3 паса и стал чемпионом России.