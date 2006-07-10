«Локомотив» реализовал 3018 абонементов на сезон

Генеральный директор Василий Кикнадзе рассказал о продаже абонементов на матчи клуба, передает корреспондент Sports.ru Евгений Марков.

«Мы предприняли большой шаг.

Наша ошибка – нужно было заранее сделать кампанию по продвижению и объяснению, как все происходит. Сейчас на 25% превышаем темп продажи абонементов прошлого года, выручка – больше на 80%.

В прошлом году заработали 500 миллионов рублей вообще за всю деятельность клуба. Я поставил задачу к концу своего контракта – зарабатывать больше двух миллиардов. Что получим за билеты и абонементы – пойдет на улучшение работы с болельщиками, matchday, обогрев, закрытие от сквозняка. Это произойдет не сейчас, не зимой, на это сейчас у меня нет денег.

Мы сделали скидочные программы по всему стадиону. Ровно за те же деньги можно купить абонемент на чуть другое место.

На данный момент перевалили за три тысячи – 3018 абонементов. В прошлом году всего было 5848 абонементов», – сказал Кикнадзе.

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