Лионель Скалони: «Я так и не понял, за что удалили Месси. Он ничего не сделал»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал удаление форварда Лионеля Месси в матче за 3-е место Кубка Америки против Чили (2:1).

«Я видел повтор момента и на данный момент не понимаю, что сделал такого Месси, что его удалили.

Было бы интересно послушать, если бы арбитр публично бы рассказал, что же он увидел. Так же было бы интересно послушать людей из VAR.

Безусловно, арбитр очень быстро принял решение, оно очень странное, а хуже всего то, что неправильно сработал VAR, а ведь он нужен как раз для таких моментов. VAR должен помогать, но сегодня он не помог.

Мы уже видели несколько моментов со стычками, когда арбитр показывал желтую карточку. То же самое должно было произойти и здесь.

Если внимательно посмотреть, Месси ничего не сделал. Но арбитр не стал пересматривать свое решение, не стал смотреть повтор.

В одном из матчей сборной Уругвая пересматривали эпизод, когда Кавани забежал в офсайд буквально одним ногтем, одним пальцем.

Момент пересматривали 55 раз, чтобы принять верное решение, но в наших матчах все решения против нас не пересматривали. Это неприятно, честно», – сказал Скалони.

Игру судила бригада арбитров во главе с парагвайцем Марио Диасом де Виваром.

😳Месси абсурдно удалили в матче с Чили. Он считает это местью и говорит о коррупции на Кубке Америки