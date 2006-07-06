«Бизнес Online»: Миллер и Минниханов курировали трансфер Сутормина в «Зенит»

Полузащитник «Рубина» Алексей Сутормин перейдет в «Зенит».
Как сообщает «Бизнес Online», подписание 25-летнего хавбека казанцами разозлило руководителей «Газпрома».
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак был очень заинтересован в Сутормине и высказал свое недовольство акционерам клуба, в частности Алексею Миллеру.
Утверждается, что ситуация с переходом футболиста решалась на самом высоком уровне при содействии председателя правления «Газпрома» и президента Татарстана Рустама Минниханова.
«Рубин» составил контракт с Суторминым на четыре года, но так и не зарегистрировал его, поэтому никаких выплат со стороны клуба не последовало: сумма компенсации составляла около 2 млн евро несколькими траншами.
Сутормин готовится к переходу в «Зенит». Трансфер, скорее всего, будет оформлен из «Оренбурга».
Странный переход Сутормина в «Зенит»: трансфер мог курировать лично Миллер