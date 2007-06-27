Александр Кокорин: «Каждый может ошибиться, но главное – сделать выводы и не сдаваться»

Форвард «Зенита» Александр Кокорин​, осужденный по делу о драках, в письме обратился к болельщикам и поблагодарил их за поддержку.

«Я, Александр Кокорин, обращаюсь ко всем болельщикам, которые на протяжении всего этого времени поддерживали меня и ребят в этой непростой жизненной ситуации.

Спасибо вам большое за понимание, поддержку, сопереживание, за многочисленные письма. За то, что не бросили и не отказались от меня и моих друзей.

​В жизни бывает все. Каждый может ошибиться, но главное – это сделать правильные выводы и не сдаваться. Я продолжаю тренировки, несмотря на заболевание. Спасибо клубу «Зенит» за врачей и отношение ко мне», – написал Кокорин.