Адвокат Кокорина: «У Саши обнаружили жидкость в коленном суставе»

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего Александра Кокорина, рассказала о состоянии здоровья своего клиента, которого должны этапировать в колонию из СИЗО.

«Каждый день Александра возят по разным медицинским учреждениям. На сегодняшний день обнаружена жидкость в коленном суставе.

В последнее время давали возможность тренироваться в изоляторе. По несколько часов ребята проводили в спортзале. Врачи считают, что если бы такой возможности не было, все было бы гораздо хуже.

Все довольны, что нашлось оборудование, которое передали родители Кокорина в качестве благотворительной помощи в декабре. Там есть оборудование, которое позволяет давать нагрузку.



Нога болит, Саша пытается ее тренировать так, как это позволяют имеющиеся в спортзале тренажеры. Возможность тренироваться предоставляют», – сказала Стукалова.

Ближайшее будущее Кокорина и Мамаева: этапирование в колонию, выход на свободу в ноябре-декабре