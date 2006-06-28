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Адвокат Кокорина: «У Саши обнаружили жидкость в коленном суставе»

Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Александр Кокорин Р-Спорт Кокорин и Мамаев Футбол

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, рассказала о состоянии здоровья своего клиента, которого должны этапировать в колонию из СИЗО.

«Каждый день Александра возят по разным медицинским учреждениям. На сегодняшний день обнаружена жидкость в коленном суставе.

В последнее время давали возможность тренироваться в изоляторе. По несколько часов ребята проводили в спортзале. Врачи считают, что если бы такой возможности не было, все было бы гораздо хуже.

Все довольны, что нашлось оборудование, которое передали родители Кокорина в качестве благотворительной помощи в декабре. Там есть оборудование, которое позволяет давать нагрузку.
 
Нога болит, Саша пытается ее тренировать так, как это позволяют имеющиеся в спортзале тренажеры. Возможность тренироваться предоставляют», – сказала Стукалова.

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