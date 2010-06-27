Массимо Каррера: «Не пойду в ЦСКА – не предам болельщиков «Спартака». Но хотел бы еще поработать в России»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что не рассматривает вариант работы в .

– Чувствуете себя преданным «Спартаком»? Или решение уволить вас было правильным?

– Я не чувствую себя преданным. К сожалению, таков футбол. Можно выиграть десять матчей подряд, но если ты проигрываешь один, тебя могут уволить.

Впрочем, я считаю, что решение руководства было неверным, потому что было много времени, чтобы все изменить, улучшить игру и позицию в таблице.

– Если завтра вас позовет , вы согласитесь?

– Нет, я ни за что туда не пойду. ЦСКА – исторический соперник , я не предам красно-белых болельщиков.

Но я хотел бы вновь поработать в России. У меня прекрасные воспоминания об этой огромной стране, где я добился хороших результатов с личной точки зрения. Я жду звонков, но контактов пока не было, – сказал Каррера.