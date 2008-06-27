Гендиректор «Зенита»: «Новый лимит создает большие проблемы для клубов, играющих в Лиге чемпионов и Лиге Европы»

Генеральный директор Александр Медведев высказался об утверждении исполкомом РФС нового лимита на легионеров с сезона-2020/21.

— Сегодня принят новый лимит на легионеров по системе «8+17». Сейчас их у больше десяти.

— После принятия регламента сотрясать воздух, наверное, уже поздно, но все-таки есть несколько очевидных вещей. Такой регламент создает большие проблемы для клубов, которые играют на европейской арене, будь то Лига чемпионов или Лига Европы.

Кроме того, имея контракты с рядом игроков, которые выходят за пределы будущего сезона, возникает вопрос:, а что с ними делать? У нас уже была ситуация, когда мы были вынуждены расставаться с иностранцами, которые были на первых ролях в «Зените». Но, как говорится, «Dura lex, sed lex» — закон суров, но он закон. Будем работать.

Появилась перспективная молодежь, но ясно, что с этой молодежью клубы, которые ее воспитали, расставаться не собираются. Перед ними стоят аналогичные задачи руководства. Конечно, деньги — важный элемент, но он не является решающим.

— Формально на поле может быть больше легионеров, но в заявке — меньше.

— Это понятно, но ведь у нас не по одному легионеру на каждую позицию, это означает, что сразу восемь иностранцев вряд ли смогут одновременно появиться на поле. Необходимо иметь возможность провести замену, чтобы управлять игрой.

— Стало жестче?

— Стало тяжелее, конечно. Подготовка к Лиге чемпионов в этом сезоне еще может проходить по старым правилам, но к следующему году надо готовиться по-новому, — сказал Медведев.

У нас будет новый лимит на легионеров – 8 в заявке на сезон. Тяжелее всех – «Зениту» и «Краснодару»

Кононов и Семин – за лимит «8+17», Гинер и Семак – против