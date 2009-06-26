Сергей Семак: «Ничего хорошего в новом лимите не вижу. Приемлемым был бы вариант «10+15»

Главный тренер Сергей Семак высказался по поводу нового формата лимита на легионеров.

«Моя позиция оставалась неизменной: я против лимита как такового.

Лимит неимоверно раздувает стоимость и зарплаты российских футболистов, существенно снижает наш потенциал для игры в Европе.

Мое мнение не изменилось. Наиболее приемлемым для меня был бы лимит «10+15», когда была бы прямая и здоровая конкуренция. Сейчас ничего хорошего я в этом не вижу», – сказал Семак.

РФС обсуждает новый лимит. Не больше 8 легионеров в заявке, старт – с сезона-2020/21

У нас будет новый лимит на легионеров – 8 в заявке на сезон. Тяжелее всех – «Зениту» и «Краснодару»