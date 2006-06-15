Франсеск Фабрегас: «Месси сейчас более совершенный игрок, чем когда-либо. Он лучший»

Полузащитник «Монако» Франсеск Фабрегас оценил игру форварда «Барселоны» в этом сезоне.

– Месси в каждом сезоне раскрывается с другой стороны, пусть даже он больше не тот игрок, который за счет дриблинга проходит трех, четырех или пятерых соперников.

Вместо этого он теперь предпочитает отдавать пасы на 50 метров, оставляя Жорди Альбу один на один с вратарем. Он сейчас более совершенный игрок, чем когда-либо.

- Кто получит «Золотой мяч»?

– Трудно сказать, это может зависеть от того, кто выиграл Лигу чемпионов. Обычно эти призы достаются тем, кто выигрывает большие турниры.

В 2010 году Месси получил «Золотой мяч», когда выиграла лишь Ла Лигу, так что все возможно. Вопрос в том, кто лучший. Лучший – Месси, тут сомнений быть не может.

Да, провел фантастический сезон. Один из их игроков может быть в тройке, – сказал испанец.

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