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Денис Глушаков: «Ищу работу»

Теги премьер-лига Россия фото Денис Глушаков ахахаха Футбол

Экс-игрок «Спартака» Денис Глушаков сообщил, что находится в поисках нового клуба. 

В инстаграме 32-летний полузащитник в шутку разместил фотографию с надписью «Ищу работу». 

Глушаков расторг контракт со «Спартаком» на прошедшей неделе. Россиянин выступал за московский клуб с 2013 года. В 2017-м он в составе красно-белых выиграл чемпионат и Суперкубок России.

В общей сложности полузащитник провел за «Спартак» 173 матча и забил 23 мяча.

Ранее стало известно, что Глушаков за досрочное расторжение контракта получит 100 миллионов рублей.

 
 
 
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Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)

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