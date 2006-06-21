Агент де Вильены: «Спартак» предлагал больше денег, но Тонни выбрал «Краснодар»

Мехмет Эсер, агент полузащитника Тонни Триндаде де Вильены, поделился подробностями перехода футболиста в российский клуб.

– Подтверждаю: Вилена уже подписал контракт с . Сделка с клубом завершена.

– Какова длительность контракта?

– Пять лет.

– точно не перехватит игрока, как было год назад с Жиго?

– Де Вильена выбрал «Краснодар». Мы обсуждали несколько вариантов продолжения его будущего, среди которых был и .

Конечно, «Спартак» предлагал футболисту больше денег, но для нас важна спортивная составляющая.

в прошлом чемпионате занял третье место и сыграет в отборочном раунде Лиги чемпионов. Поэтому этот клуб изначально нам был более интересен, чем «Спартак».

– Лига чемпионов – единственный козырь «Краснодара»?

– Мы просматривали игры обеих команд и решили, что «Краснодар» больше подходит Тонни из-за атакующего футбола. В частности, мы видели матчи с «Байером» и «Валенсией» в , когда «Краснодар» играл превосходно.

Эта команда играет красиво, открыто, любит атаковать. Кроме того, руководители клуба проявили явный интерес к де Вильене.

– Когда на вас вышел «Краснодар»?

– В апреле. Вариант со «Спартаком» появился позже, – сказал Эсер.

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