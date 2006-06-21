Агент де Вильены: «Спартак» предлагал больше денег, но Тонни выбрал «Краснодар»

Мехмет Эсер, агент полузащитника «Краснодара» Тонни Триндаде де Вильены, поделился подробностями перехода футболиста в российский клуб.
– Подтверждаю: Вилена уже подписал контракт с «Краснодаром». Сделка с клубом завершена.
– Какова длительность контракта?
– Пять лет.
– «Спартак» точно не перехватит игрока, как было год назад с Жиго?
– Де Вильена выбрал «Краснодар». Мы обсуждали несколько вариантов продолжения его будущего, среди которых был и «Спартак».
Конечно, «Спартак» предлагал футболисту больше денег, но для нас важна спортивная составляющая.
«Краснодар» в прошлом чемпионате занял третье место и сыграет в отборочном раунде Лиги чемпионов. Поэтому этот клуб изначально нам был более интересен, чем «Спартак».
– Лига чемпионов – единственный козырь «Краснодара»?
– Мы просматривали игры обеих команд и решили, что «Краснодар» больше подходит Тонни из-за атакующего футбола. В частности, мы видели матчи с «Байером» и «Валенсией» в Лиге Европы, когда «Краснодар» играл превосходно.
Эта команда играет красиво, открыто, любит атаковать. Кроме того, руководители клуба проявили явный интерес к де Вильене.
– Когда на вас вышел «Краснодар»?
– В апреле. Вариант со «Спартаком» появился позже, – сказал Эсер.