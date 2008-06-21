Нобель Арустамян: «Спартак» был готов перебить предложение «Краснодара» по де Вильене»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о переходе полузащитника Тонни де Вильены в .

«Тонни мог оказаться в другой команде Премьер-лиги. на заключительной стадии переговоров между «Фейеноордом» и «Краснодаром» готов был перебить предложение «быков».

Агенты предлагали игрока еще и . На самом деле посредники просто хотели устроить аукцион среди российских клубов, как это часто бывало ранее, в сытые годы нашего футбола. Но история, какая возникла с тем же Жиго, не повторилось.

В итоге Вильена обошелся «Краснодару» в 7,2 млн евро. По нынешним меркам — вполне адекватные деньги за потенциального игрока сборной Голландии. Важно и то, что у футболиста истекал контракт в 2020 году, что, конечно, повлияло на цену», – написал Арустамян.

«Краснодар» подписал хавбека «Фейеноорда» де Вильену