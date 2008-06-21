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Нобель Арустамян: «Спартак» был готов перебить предложение «Краснодара» по де Вильене»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Нобель Арустамян Тонни Триндаде де Вильена Футбол

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о переходе полузащитника Тонни де Вильены в «Краснодар».

«Тонни мог оказаться в другой команде Премьер-лиги. «Спартак» на заключительной стадии переговоров между «Фейеноордом» и «Краснодаром» готов был перебить предложение «быков».

Агенты предлагали игрока еще и «Динамо». На самом деле посредники просто хотели устроить аукцион среди российских клубов, как это часто бывало ранее, в сытые годы нашего футбола. Но история, какая возникла с тем же Жиго, не повторилось.

В итоге Вильена обошелся «Краснодару» в 7,2 млн евро. По нынешним меркам — вполне адекватные деньги за потенциального игрока сборной Голландии. Важно и то, что у футболиста истекал контракт в 2020 году, что, конечно, повлияло на цену», – написал Арустамян.

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