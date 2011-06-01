«ПСЖ» может арендовать Коутиньо с правом выкупа

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо летом может перейти в «ПСЖ».
Французский клуб хочет подписать 26-летнего бразильца, в приглашении которого заинтересован его друг форвард Неймар.
Каталонцы намерены выручить за счет продажи Коутиньо 100 миллионов евро.
Возможен вариант, при котором «ПСЖ» арендует Коутиньо с правом выкупа в зависимости от выступлений бразильца.
Если Коутиньо перейдет в «ПСЖ», команду точно покинет форвард Эдинсон Кавани. Парижанам необходимо продать игроков на 60 миллионов евро, чтобы соблюсти финансовый фэйр-плей.
В завершившемся сезоне Коутиньо провел 34 матча в Ла Лиге, забил 5 голов и сделал 2 паса.