Cadena SER: Дембеле останется в «Барсе». Игрока заверили, что трансфер Неймара невозможен

Нападающий Усман Дембеле не покинет «Барселону», сообщает Cadena SER.
Представители каталонского клуба сообщили об этом 22-летнему форварду и его окружению.
Ранее была информация, что «Барселона» может включить Дембеле в сделку по покупке нападающего «ПСЖ» Неймара.
Cadena SER утверждает, что «Барса» успокоила Дембеле и заявила, что переход Неймара невозможен.
Француз не хотел бы, чтобы его включали в сделку, поскольку не желает выступать за «ПСЖ».
Похоже, Неймар правда может вернуться в «Барсу». Этого уже хотят все