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Cadena SER: Дембеле останется в «Барсе». Игрока заверили, что трансфер Неймара невозможен

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Неймар Усман Дембеле Футбол

Нападающий Усман Дембеле не покинет «Барселону», сообщает Cadena SER.

Представители каталонского клуба сообщили об этом 22-летнему форварду и его окружению.

Ранее была информация, что «Барселона» может включить Дембеле в сделку по покупке нападающего «ПСЖ» Неймара.

Cadena SER утверждает, что «Барса» успокоила Дембеле и заявила, что переход Неймара невозможен.

Француз не хотел бы, чтобы его включали в сделку, поскольку не желает выступать за «ПСЖ».   

Похоже, Неймар правда может вернуться в «Барсу». Этого уже хотят все

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