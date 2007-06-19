Cadena SER: Дембеле останется в «Барсе». Игрока заверили, что трансфер Неймара невозможен

Нападающий Усман Дембеле не покинет «Барселону», сообщает Cadena SER.

Представители каталонского клуба сообщили об этом 22-летнему форварду и его окружению.

Ранее была информация, что может включить Дембеле в сделку по покупке нападающего «ПСЖ» .

Cadena SER утверждает, что «Барса» успокоила Дембеле и заявила, что переход Неймара невозможен.

Француз не хотел бы, чтобы его включали в сделку, поскольку не желает выступать за «ПСЖ».

Похоже, Неймар правда может вернуться в «Барсу». Этого уже хотят все