Леонид Федун: «Болельщики получат право голоса при выборе президента «Спартака», смогут определять дизайн формы, трансферную политику»

Президент Леонид Федун описал схему, по которой он планирует передать клуб болельщикам в 2023 году.

– Как болельщики получат клуб?

– Контрольный пакет акций «Спартака» мы передадим в некоммерческую организацию, а ее членами будут все поклонники клуба.

Условно: у нас есть 20 тысяч активных болельщиков, покупающих абонементы и посещающих матчи в течение долгого времени. Они и будут в приоритете. Для регионов мы разработаем отдельную программу, где будут членские взносы.

И все эти люди получат право голоса, например, при выборе президента «Спартака» в 2023 году. Они также смогут определять дизайн формы, трансферную политику – все, что угодно.

В ближайшее время мы создадим рабочую группу, которая будет специально заниматься этим вопросом, проведет консультации с болельщиками и экспертами, чтобы разработать наиболее оптимальный формат управления.

– А вы?

– А я стану простым болельщиком, как и все остальные. У меня не будет права блокировки решений и результатов выборов. Правда, после этого в «Спартаке» уже не будет и моих личных денег. Но до этого момента все финансовые условия останутся.

Скорее всего, на три-пять последующих лет после передачи клуба болельщикам будет сохранен и титульный контракт с , чтобы команда могла жить дальше без моего участия.

Клуб должен быть готов к самостоятельному плаванию, и нужно создать для этого все условия, чем я в ближайшие годы займусь.

Это будет прецедент. «Спартак» ведь никогда не был подведомственной командой, не имел поддержки ни со стороны армии, ни МВД, ни «Газпрома». Он опирается на массу поклонников.

И раз болельщики уверены в собственном глубоком понимании, что нужно «Спартаку», а что не нужно, то надо им доверить клуб, – сказал Федун.

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