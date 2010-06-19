Булыкин об изоляции Рунета: «Если случится кибератака, нужно быть готовыми. Спецслужбы знают в 100 раз больше нас»

Дмитрий Булыкин, кандидат в депутаты Мосгордумы, в интервью Sports.ru высказался о законе об изоляции Рунета.

– Как вы относитесь к одному из таких законов, который «Единая Россия» приняла большинством – об изоляции российского сегмента интернета?

– Есть плюсы и минусы. Плюсов очень много. Если вы посмотрите на примеры других стран, то можете найти много плюсов.

– Расскажите про плюсы.

– Ты читал этот закон? Что там написано?

– Что в случае внешней угрозы мы сможем изолировать свой интернет.

– Если будет внешняя угроза и кибератака, да. Вот все мы сидим в фейсбуке. Будет замечено какое-то противоправное действие. Как мы можем этому противостоять?

– А какое действие?

– Напишут что-то не то. Или новый вирус изобретут. Был же вирус, который крал данные с компьютеров. Пострадало очень много людей.

Там есть много поправок, которые все до конца не понимают. Сказали про изоляцию интернета – но все знают из-за чего? Для чего?

Вот вам кто-то сказал, что завтра отключат интернет? Нет. А все думают именно так. Что не будет интернета завтра.

– Вы сказали про кибератаку. А есть такая вероятность?

– Конечно. Она есть всегда. Просто никто никому пока не нужен. Но если случится, нужно быть всегда готовыми.

А если такая информация прошла, поверьте, мы с вами знаем о государстве 2%. 98% происходит по аналитическим докладам разных спецслужб. Они знают в 100 раз больше, чем мы.

Мы сейчас можем только догадываться. Депутаты могут знать больше. И мы должны доверяться тем людям. За которых мы голосовали. Потому что мы голосовали и знаем, что они адекватные. Что они будут отстаивать наши права, – заявил Булыкин.

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