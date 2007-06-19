Дмитрий Булыкин: «Москва при Собянине становится лучше и краше»

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин, который собирается идти в Мосгордуму, в интервью Sports.ru поделился мыслями о действиях мэра Москвы Сергея Собянина.

– Вы сказали, что у вас есть вопросы по плитке и освещению, есть тупые решения. При этом Собянин – хороший мэр?

– Мне нравится, как Москва хорошеет при нем. Нравится, как она делается спортивной. И «Лужники», и набережные. Саввинская набережная до Москва-Сити пользуется популярностью. Много народу ездит там на велосипедах, гуляет.

В этом плане он очень много сделал. Опять же – много вопросов в СМИ и у отдельных личностей по поводу трат этих денег, но у нас не хватает возможности все это проверить. Для этого есть компетентные органы. Но Москва становится лучше, краше.

– Если в итоге окажется, что Москва хорошеет путем завышения контрактов в два-три-четыре раза, вы поменяете мнение о Собянине?

– Поменяю, наверное. Но доставить в Москву многие вещи… И вообще работы в Москве дороже, чем работы в других маленьких городах.

Здесь надо все смотреть, а не доверять неподтвержденным фактам, – сказал Булыкин.

«Мне нравится, как хорошеет Москва при Собянине». Зачем Булыкин идет в Мосгордуму?