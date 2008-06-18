Дмитрий Булыкин: «У меня много знакомых и друзей в политике. Сказали попробовать и решить, мое это или нет»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал выдвижение в депутаты Мосгордумы.

«Из политики у меня много знакомых в разных партиях, есть знакомые чиновники. Знакомые и друзья есть везде. Сложно даже перечислить, друзья есть во всех сферах.

И мне тоже хочется сделать что-то полезное и для города, и для страны. Поэтому принял решение попробовать себя в политике.

Сейчас много спортсменов по всему миру идет в политики – некоторые даже президентами становятся. Поэтому – почему нет?

Я пока не знаю, станет ли политика моей основной деятельностью. Пока я только начинаю собирать подписи для выдвижения [в депутаты] и еще не задумывался об этом. Друзья из политики говорят попробовать, получить опыт и уже потом решать, нужно мне это или нет.

Конечно, у меня будет программа с конкретными шагами, что я хочу сделать в своем округе. Я их напишу, опишу и буду стараться выполнить. Я хочу сделать упор на том, о чем мне расскажут сами жители.

Я спрошу у них, какие проблемы есть, когда буду ходить по дворам и собирать подписи. То есть буду заниматься не только спортом в округе. Думаю, у меня получится народная программа, которую я потом представлю.

Я решил идти по этому округу (№43), потому что сам живу в Хамовниках и управляю стадионом «Красная Пресня». Мне здесь все знакомо. Я принимаю участие в выборах от своего округа.

Я ничего не знал [о ситуации с выборами в округе] и лично не знаком [с Нютой Федермессер]. Наверно, это просто совпадение, что я подготовил документы именно к этому дню [когда она объявила об отказе участвовать в выборах]. Никаких просьб или предложений из мэрии или от политических партий ко мне не было. Ничего такого не было.

Сам я пока не анализировал ситуацию с выборами в округе. У меня есть небольшой штаб, который проанализирует ситуацию и уже потом даст мне информацию. Пока нужно собирать подписи, а уже потом все анализировать», – сказал Булыкин.