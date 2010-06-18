Семак об игроках «Зенита»: «Половина – подростки. По 30 лет, по трое детей, а они одеваются в спортивное»

Главный тренер Сергей Семак высказался о своем стиле в одеже и клубном.

- Вы знаете, что вы самый стильный тренер во всей Премьер-лиге? Все говорят, что лучше всех одевается. Как вы подбираете костюмы, сколько вы крутитесь перед зеркалом?

– Минут десять подбираю. Перед зеркалом вообще не кручусь, его практически нет у меня.

- У вас нет зеркала?

– В телефоне можно, если что.

- А футболисты? Кто в «Зените» лучше всех одевается, кто хуже всех?

– Это кого-то я сейчас буду убирать из команды (смеется)? Сейчас я пару фамилий назову.

- Или вы их в брюках и не видели? Они все бегают в трусах по полю.

– Половина – подростки. По 30 лет уже, по трое детей, а они одеваются в спортивное.

Мало того, я хочу, чтобы у нас даже на игры ездили в чем-то более... Хотя бы в брючках.

Потому что у нас тренерский штаб – кому-то уже за 50 лет. Представляете, в 50 лет в спортивном костюме? Надо что-то менять. Вводим ноу-хау, чтобы было элегантно, – сказал Семак в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Семак каждый весенний матч одевался по-новому