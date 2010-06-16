Скалони после поражения от Колумбии: «Поле было в плачевном состоянии»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони остался недоволен качеством поля в матче против Колумбии (0:2) на Кубке Америки.

«Мы пропустили, когда выглядели лучше. Второй тайм провели лучше, поскольку внесли коррективы. В целом второй тайм команда провела хорошо.

Игроки очень хорошо понимают, что впереди еще две игры, самое главное – сохранять позитивный настрой и исправлять ошибки.

Состояние поля я нахожу плачевным, игрокам остается желать лучшего. Мы провели первый матч [на таком поле], не хочу даже представлять, что будет дальше.

Всегда есть ошибки и моменты, которые нужно исправить. Мне не интересно обвинять кого-либо, поскольку проигрываем мы все вместе, мы команда», – сказал Скалони.

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