Лионель Месси: «Колумбия забила, когда Аргентина показывала свою лучшую игру»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси подвел итоги матча 1-го тура группового этапа Кубка Америки с Колумбией (0:2).

«Есть и положительные моменты. Мы готовы принять вызов. Нет времени жаловаться. Нужно смотреть в будущее, поднять головы и продолжать. На турнире будет еще много матчей.

Соперник хорошо контролировал мяч, но не создавал явных моментов. Когда мы продвинулись вперед во втором тайме, Колумбия забила.

Когда Аргентина показывала свою лучшую игру, соперник забил отличный гол. Мы извлечем урок из этого для будущих матчей. Все зависит от нас.

Нелегко начинать с поражения, но в случае победы над Парагваем, ситуация снова станет комфортной для нас», – сказал Месси.

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