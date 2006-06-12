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Антуан Гризманн: «Не знаю, останусь ли в Испании»

Теги Барселона Атлетико Ла Лига возможные трансферы Антуан Гризманн Футбол

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн, который покинет клуб этим летом, рассказал о планах на будущее.

«Нужно подождать, все скоро будет. Я больше чем кто-либо хочу, чтобы мое будущее разрешилось, но нужно подождать.

Не знаю, останусь ли в Испании. Возможно, в ближайшие две недели что-нибудь узнаем. Я лишь хочу играть в футбол и получать удовольствие», – сказал Гризманн.

Гризманн уходит из «Атлетико», и это конец целой эпохи. Впереди – «Барселона»

Игроки «Барсы» по-прежнему против трансфера Гризманна, Месси передал это руководству

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