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«Челси» готов отпустить Сарри в «Ювентус»

Теги Челси Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы ESPN Марина Грановская Маурицио Сарри Футбол

«Челси» готов отпустить главного тренера Маурицио Сарри в «Ювентус», сообщает ESPN.

В пятницу итальянец, предположительно, встретился с директором Мариной Грановской и сказал ей, что хочет вернуться в Италию.

«Челси», по информации источника, не планировал увольнять Сарри даже в случае поражения в финале Лиги Европы, в котором «синие» в итоге победили «Арсенал» (4:1).

При этом «Челси» был готов позволить тренеру уйти, если он выразит такое желание, а другой клуб сделает официальный запрос и выплатит компенсацию, которая должна составить примерно 5 миллионов фунтов.

Сарри прошлым летом подписал с «Челси» двухлетний контракт с опцией продления на год.

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