Дзюба про 1:0 с Кипром: «С Сан-Марино все залетело, а тут вернулось немножко»

Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал победу в матче квалификационного раунда Евро-2020 с Кипром (1:0).

«Было очень много моментов, выбрали хорошую тактику, большую работу проделали. Обидно, что не реализовали много моментов. С Сан-Марино все залетело, а тут вернулось немножко.

Хороший матч, движение. К 65-й минуте, правда, встали. Радуюсь, что и киприоты встали вместе с нами. Тяжелая игра, но заслуженная победа. Должны были раньше все решать, но и вратарь кураж поймал, и мы не могли не забить.

Сейчас хочется перевести дух. Последние 30 минут дались очень тяжело. У меня уже в глазах начало темнеть, все болит. Главное, что три очка, идем дальше.

Поддержка трибуна и атмосфера была хорошая, потрясающая. Это детище наше после чемпионата мира. Хорошая идея ездить по городам. Спасибо всем, что в столь поздний час пришли и поддержали нас. Игра, думаю, им понравилась.

Было очень много моментов, футбол прекрасен тем, что невозможно все забить. Держали народ в напряжении», – сказал Дзюба.