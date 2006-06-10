Павел Колобков: «Благодаря лимиту сборная России удачно выступила на ЧМ-2018. У Черчесова появился выбор на каждой позиции»

Министр спорта РФ Павел Колобков поделился мнением о лимите на легионеров в чемпионате России.

– Уверен, что благодаря нынешнему лимиту наша сборная удачно выступила на . А сейчас у главного тренера Станислава Черчесова появился выбор. У нас есть по несколько реальных кандидатов на каждую позицию в национальной команде.

Если помните, до введения лимита мы не знали вообще, из каких спортсменов набирать сборную, потому что на всех ключевых позициях выступали иностранцы.

К тому же этот вариант лимита позволяет в том числе создавать некую привлекательность для болельщиков. С одной стороны, легионеры повышают качество нашего футбола и конкурентоспособность на европейском уровне. С другой – наши игроки могут учиться у них, перенимать опыт.

– Клубы РПЛ с сезона-2020/21 хотят перейти на лимит в заявке на сезон. Это 25 футболистов, два из которых – собственные воспитанники и не более семи-восьми иностранцев. Что вы думаете об этом?

– Если речь идет о сезоне-2020/21, это довольно плавный переход. Но самое главное, чтобы российские игроки продолжали получать игровую практику и приносили результат, а не сидели на скамейке запасных.

Ведь мы вкладываем большие деньги в детско-юношеские спортивные школы, в региональные центры. В систему подготовки спортивного резерва по футболу вовлечено порядка 400 тысяч человек.

Мы хотим, чтобы наши игроки задавали тон в командах РПЛ. Потому что эти клубы, по сути, верхнее звено всей системы подготовки, которая заканчивается уже сборной. От массовости, от детско- юношеской школы, от первого этапа подготовки до высшего уровня.

Поэтому, конечно, я в первую очередь заинтересован, чтобы как можно больше наших спортсменов, воспитанников наших школ, получали необходимую практику, чтобы достойно представлять национальную команду, – сказал Колобков.