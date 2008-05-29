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    Колобков о лимите: «Эти правила сработали перед ЧМ-2018. Мы получили боеспособный коллектив»

    Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу ЧМ-2018 Павел Колобков лимит на легионеров Футбол

    Министр спорта РФ Павел Колобков поделился мнением о лимите на иностранных футболистов в чемпионате России.

    «Я считаю, что перед чемпионатом мира вот эти правила, которые мы установили, с точки зрения ограничения на количество легионеров, сработали. Мы получили боеспособный коллектив. У тренера появился выбор.

    Но с другой стороны, вот для чего мы вообще должны привлекать сюда тренеров иностранных, иностранных спортсменов? В первую очередь – рост спортивного мастерства наших спортсменов, потому что они должны стремиться выступать, как лучшие иностранные спортсмены.

    Два – рост зрительского интереса. Третье – телевизионная привлекательность, выступление наших команд на международном уровне. Легионеры должны нам помочь перейти в другую совершенно категорию.

    Конечно, мы должны понимать, что наряду с ограничениями должны быть меры в принципе и некоего финансового фейр-плей, может быть, даже в сочетании. В футболе, кстати, такой принцип применяется, в международном футболе.

    Вопросы, связанные с продвижением самого продукта, развитие детско-юношеских школ, то есть нельзя отдельно вообще ограничение рассматривать, как панацею развития спорта в РФ. Это совершенно неправильно», – сказал Колобков в программе  «Диалог» на телеканале «Россия 24».

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