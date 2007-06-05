Cadena SER: Мбаппе хочет уйти из «ПСЖ», его отец ведет работу над трансфером

Нападающий «ПСЖ» хочет покинуть команду в это межсезонье.

По информации Cadena SER, 20-летний форвард чувствует себя некомфортно в парижском клубе сразу по нескольким причинам.

Одна из них – разочарование в главном тренере Томасе Тухеле, который не позволил французу стать штатным исполнителем пенальти. 11-метровые в «ПСЖ» исполняли в основном Неймар и Эдинсон Кавани, в связи с этим Мбаппе не смог обойти в борьбе за «Золотую бутсу».

Также Килиан чувствует себя в команде отстраненно. Он практически не общается с .

Отец Мбаппе уже ведет работу по возможному трансферу сына из . Cadena SER утверждает, что несколько недель назад Мбаппе-старший в Цюрихе встречался с очень влиятельным в мире футбола человеком.