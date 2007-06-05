Реклама 18+
Реклама 18+

Cadena SER: Мбаппе хочет уйти из «ПСЖ», его отец ведет работу над трансфером

Теги ПСЖ Эдинсон Кавани лига 1 Франция возможные трансферы Неймар Томас Тухель Килиан Мбаппе Футбол

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе хочет покинуть команду в это межсезонье.

По информации Cadena SER, 20-летний форвард чувствует себя некомфортно в парижском клубе сразу по нескольким причинам.

Одна из них – разочарование в главном тренере Томасе Тухеле, который не позволил французу стать штатным исполнителем пенальти. 11-метровые в «ПСЖ» исполняли в основном Неймар и Эдинсон Кавани, в связи с этим Мбаппе не смог обойти Лионеля Месси в борьбе за «Золотую бутсу».

Также Килиан чувствует себя в команде отстраненно. Он практически не общается с Неймаром.

Отец Мбаппе уже ведет работу по возможному трансферу сына из «ПСЖ». Cadena SER утверждает, что несколько недель назад Мбаппе-старший в Цюрихе встречался с очень влиятельным в мире футбола человеком.

Игра от Sports.ru: Сможете пробежать марафон быстрее девушки из финала ЛЧ?

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться