Дембеле может пропустить 3-4 недели из-за травмы двуглавой мышцы бедра

Полузащитник «Барселоны» получил травму в матче 36-го тура чемпионата Испании против «Сельты» (0:2).

21-летний футболист травмировался во время ускорения в начале игры. Он покинул поле уже на 6-й минуте.

После сегодняшнего обследования Дембеле диагностировали повреждение двуглавой мышцы правого бедра.

«Барселона» не сообщает о сроках восстановление, но, по данным Mundo Deportivo, хавбек пропустит 3-4 недели.

Дембеле вряд ли восстановится к финалу Кубка Испании с «Валенсией» (25 мая), но теоретически может успеть вернуться в строй к финалу Лиги чемпионов в Мадриде (1 июня).

В 29 матчах Ла Лиги в этом сезоне француз забил 8 голов и отдал 5 голевых передач.