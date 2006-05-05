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    Дембеле может пропустить 3-4 недели из-за травмы двуглавой мышцы бедра

    Теги Барселона Ла Лига травмы Усман Дембеле Футбол

    Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле получил травму в матче 36-го тура чемпионата Испании против «Сельты» (0:2).

    21-летний футболист травмировался во время ускорения в начале игры. Он покинул поле уже на 6-й минуте.

    После сегодняшнего обследования Дембеле диагностировали повреждение двуглавой мышцы правого бедра.

    «Барселона» не сообщает о сроках восстановление, но, по данным Mundo Deportivo, хавбек пропустит 3-4 недели.

    Дембеле вряд ли восстановится к финалу Кубка Испании с «Валенсией» (25 мая), но теоретически может успеть вернуться в строй к финалу Лиги чемпионов в Мадриде (1 июня).

    В 29 матчах Ла Лиги в этом сезоне француз забил 8 голов и отдал 5 голевых передач.

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