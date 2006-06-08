Роналду остановил автобус сборной Португалии ради фото с 11-летним ребенком. У мальчика лейкемия

Нападающий сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду откликнулся на просьбу болельщика сфотографироваться с ним.
После сегодняшней тренировки футболисты португальской команды на автобусе отправились в отель, однако Роналду заметил из окна 11-летнего мальчика с плакатом: Cristiano Ronaldo dame un abrazo («Криштиану Роналду, обними меня»).
Роналду попросил водителя автобуса остановиться, пригласил мальчика в салон и сделал с ним фотографию.
11-летнего болельщика зовут Эдуардо, он борется с лейкемией.
В воскресенье сборные Португалии и Голландии сыграют в финале Лиги наций.
Роналду остановил автобус сборной Португалии ради 11-летнего мальчика. Он стоял с плакатом «Криштиану, обними меня»
¡ENORME GESTO DE CR7! Cristiano Ronaldo hizo parar el micro de Portugal al ver a este niño y lo hizo subir para sacarse una foto con él. pic.twitter.com/xmoWz92FyM— SportsCenter (@SC_ESPN) 8 июня 2019 г.