Роналду остановил автобус сборной Португалии ради фото с 11-летним ребенком. У мальчика лейкемия

Нападающий сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду откликнулся на просьбу болельщика сфотографироваться с ним.

После сегодняшней тренировки футболисты португальской команды на автобусе отправились в отель, однако Роналду заметил из окна 11-летнего мальчика с плакатом: Cristiano Ronaldo dame un abrazo («Криштиану Роналду, обними меня»).

Роналду попросил водителя автобуса остановиться, пригласил мальчика в салон и сделал с ним фотографию.

11-летнего болельщика зовут Эдуардо, он борется с лейкемией.

В воскресенье сборные Португалии и Голландии сыграют в финале Лиги наций.

Роналду остановил автобус сборной Португалии ради 11-летнего мальчика. Он стоял с плакатом «Криштиану, обними меня»