Черчесов о 9:0 с Сан-Марино: «Мы не ставили задачу побить рекорд. Была задача сыграть правильно»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча квалификации Евро-2020 против Сан-Марино (9:0).

– Мы точно знаем после этого матча, что получили в копилку три очка. Не знаю, повлияют ли забитые голы на дальнейший расклад в группе. Мы не ставили задачу побить рекорд. Нашей задачей было сыграть правильно. Мы сыграли правильно.

– Было ли желание поэкспериментировать с таким соперником?

– Нет, мы не собирались экспериментировать. Каждый игрок, которого мы вызвали, должен быть готов. Мы очень рады поддержке, которую получили на этом стадионе. Игра в регионах оправдывает себя.

– Что скажете о связке Дзюба – Смолов?

– Мы наигрывали пару вариантов. В этом матче соперник позволил нам такой вариант, – сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Матч сборной в регионах = отлично провести день 😎