Артем Дзюба: «Четыре гола прикольно забить. Но мог и больше, так что есть претензии к себе» 

Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал победу над командой Сан-Марино (9:0) в квалификации Евро-2020.

– Четыре забитых мяча в очередной раз у вас за сборную. Какие ощущения сейчас?

– Главное, победили 9:0 – впервые, по-моему, в истории. Вот это радует. Конечно же, забить четыре гола очень приятно. Хорошая атмосфера, хороший матч.

Очень концентрированно играли, с таким соперником главное не давать шансы, нам это удалось. Четыре гола прикольно забить, но мог больше забить, так что есть претензии к себе.

– Вы подначивали, мол, дайте я установлю новый рекорд, забью 5 голов?

– Нет, я подначивал, чтобы мы 10:0 выиграли, когда стало 6:0 или 7:0. Я знал, что рекорд 7:0, хотелось побольше забить.

– Насколько волнительно бить пенальти слабому сопернику? Критика болельщиков потом могла быть, если не забили бы.

– У меня было два решения. Первый пенальти я понимал, куда буду бить. Второй пенальти хотел черпачком ударить, но побоялся и передумал. Нельзя было менять решение. Но повезло, что в итоге добил.

Главное – командная работа. Я очень благодарен Саранску, потрясающая атмосфера. Крутой стадион. Ощущение, когда играешь дома – кайф. 9:0, всех с победой, идем дальше, – сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

Матч сборной в регионах = отлично провести день 😎